Organik Bal Üreticisinden İhtiyaç Sahiplerine Bağış
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde organik bal üreten Salim Eser, 250 kilogram balını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için Oltu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na bağışladı. Eser, yaptığı davranışın sosyal sorumluluk ve dini bir görev olduğunu vurguladı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nde organik bal üretimi yapan Salim Eser, ürettiği balın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Oltu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışladı.

Aynı zamanda profesyonel fitness antrenörü olan Eser, arıların üretimi olan 250 kilogram balı, 250 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılmak üzere vakfa teslim etti. Gösterdiği bu duyarlı davranış nedeniyle Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Salim Eser'e teşekkür etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Salim Eser, "Ürettiğim ballardan 250 aileye verilmek üzere Oltu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na teslim ettim. Bu, hem sosyal sorumluluk hem de dini bir vecibedir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise bal üreticisi Salim Eser'in bu anlamlı davranışının topluma örnek teşkil ettiğini belirterek, bu tür yardımların artmasını temenni ettiklerini söylediler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
