Organik Bal Üreticisinden İhtiyaç Sahiplerine Bağış

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nde organik bal üretimi yapan Salim Eser, ürettiği balın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Oltu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışladı.

Aynı zamanda profesyonel fitness antrenörü olan Eser, arıların üretimi olan 250 kilogram balı, 250 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılmak üzere vakfa teslim etti. Gösterdiği bu duyarlı davranış nedeniyle Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Salim Eser'e teşekkür etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Salim Eser, "Ürettiğim ballardan 250 aileye verilmek üzere Oltu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na teslim ettim. Bu, hem sosyal sorumluluk hem de dini bir vecibedir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise bal üreticisi Salim Eser'in bu anlamlı davranışının topluma örnek teşkil ettiğini belirterek, bu tür yardımların artmasını temenni ettiklerini söylediler. - ERZURUM