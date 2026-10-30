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Ordu Mesudiye'de TOKİ işçileri 3 aydır maaş alamadıkları iddiasıyla çatıda iş bıraktı

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Ordu Mesudiye'de TOKİ işçileri 3 aydır maaş alamadıkları iddiasıyla çatıda iş bıraktı Haber Videosunu İzle
Ordu Mesudiye'de TOKİ işçileri 3 aydır maaş alamadıkları iddiasıyla çatıda iş bıraktı
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Üç aydır ücretlerini alamadıklarını öne süren işçiler, Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki TOKİ şantiyesinde bir binanın çatısına çıkarak kısa süreliğine iş bıraktı. İşçiler, maaşları ödenmezse çalışmayı tamamen durduracaklarını bildirdi.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(ORDU) – TOKİ şantiyelerindeki maaş eylemlerinin yeni adresi Ordu'nun Mesudiye ilçesi oldu. Üç aydır ücretlerini alamadıklarını öne süren işçiler, bir binanın çatısına çıkarak kısa süreliğine iş bıraktı. Emekçiler, maaşlarının kısa sürede ödenmemesi halinde çalışmayı tamamen durduracaklarını söyledi.

Yurdun birçok şehrindeki TOKİ şantiyelerinde çalışan işçiler, taşeron firmalardan maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma ve protesto eylemleri gerçekleştirirken, benzer bir eylem de Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşandı.

İlçeye bağlı Sarıca Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan toplu konut projesinde çalışan işçiler, birikmiş maaşlarının ödenmesi talebiyle iş bıraktı. Yapımı devam eden bir binanın çatısında toplanan işçiler, seslerini duyurmaya çalıştı.

Üç aydır maaş alamadıklarını ileri süren işçiler, eylemin ardından yeniden çalışmaya başladı. İşçiler, ücretlerinin kısa süre içinde ödenmemesi halinde işi tamamen durduracaklarını ifade etti.

İşçilerden biri ise ulaşmaya çalıştıkları taşeron firma yetkilisinin, birikmiş maaşları ödenmeden kendisini işten çıkarmakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Kaynak: ANKA
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