Ordu'da Fındık Hasadı İçin Mevsimlik Tarım İşçileri Geldi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden fındık hasadı için Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, belirlenen alanlarda çadırlarını kurmaya başladı.

Ordu'da fındık hasadının başlamasına sayılı günler kala mevsimlik tarım işçileri de şehre gelmeye başladı. Doğu ve güneydoğu illerinden Ordu'ya gelen tarım işçileri, Ordu Valiliği tarafından hazırlanan konaklama alanlarından Turnasuyu mevkisindeki alana çadırlarını kurdu. İşçiler, çadırlarını kurduktan sonra ateş yakıp sacda ekmek pişirmeye başladı. Tarım işçileri, zirai don nedeniyle fındık mahsulünün az olduğunu, bu nedenle gelen işçi sayısında düşüş olduğunu belirttiler.

"Fındığın az olması bizleri de etkiledi"

Şanlıurfa'dan ekibi ile birlikte Ordu'ya gelen Recep Erez, "Yaklaşık 150 kişilik ekiple birlikte Altınordu ilçesine geldik. Burada METİP alanında konaklıyoruz. Bu yıl fındık sezonunun iyi olmadığını görebiliyoruz. 12 yıldan bu yana bu işi yapıyoruz. Bu sene yüksek kesimlerde fındık olmaması bizleri de etkiledi. Her yıl olan performansı bu yıl gösteremeyeceğiz. Yaklaşık çalışma süremiz 15-20 günü bulacaktır. Şu anda konaklarımız tamamlanmak üzere. Yine Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerimizden de gelecekler vardır" dedi.

"Ekmek paramız için geldik"

Şanlıurfa'dan gelen Ayşe Kırmızıgül ise, "Buraya fındık toplamak için ailemizle beraber geldik. Şu anda ekmeklerimizi hazırlıyoruz. Hazırlıklar tamamlanınca fındık toplayacağız. Fındık az ama hayırlısı olsun" diye konuştu. - ORDU