Oltu Kaymakamı'ndan Halime Nine'ye ziyaret

Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, yalnız yaşayan yaşlı nineyi evinde ziyaret etti.

Oltu Karabekir Mahallesinde yalnız yaşayan Halime Yeşilyurt (78) evinde ziyarete gelen Kaymakam Gökmene sarılarak dualar etti. Kendisine kaymakamlığın her zaman yardım ve destekte bulunduğunu ifade eden Halime Yeşilyurt, "Allah devletimize zeval vermesin. Her sıkıntımda Oltu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı yardıma koşuyor. Bana her türlü yardımı yapıyorlar, sağ olsunlar" dedi.

Kaymakam Gökmen ile bir süre sohbet eden Halime Yeşilyurt şiir okumayı da ihmal etmedi.

Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen'de devlet olarak özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olacağını ve destek vereceğini belirterek, "İmkanlarımız nispetinde sizin için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM