Okul Servis Araçlarında Yaş Şartı 1 Yıl Daha Uzatıldı

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, okul servis araçlarında yaş şartının 15 olarak 1 yıl daha uzatılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Okul servis taşımacılığı sektörünü yakından ilgilendiren yaş sınırı uygulamasında servisçilere rahatlatıcı bir gelişme yaşandı. Geçici yönetmelikle tanınan ve 15 yaşına kadar olan servis araçlarının çalışmasına imkan tanıyan düzenleme 1 Temmuz 2025 itibarıyla sona erecekti. Ancak Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile birlikte yürütülen yoğun temasların ardından, bu süre bir yıl daha uzatıldı. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, süreci yakından takip eden ve Ankara'daki temaslarını aralıksız sürdüren isimlerin başında geldi. Alınan kararın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mert, geçici düzenlemenin uzatılmasının önemli bir gelişme olduğunu ancak kalıcı çözüm için mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

"Servisçi esnafı nefes aldı"

Başkan Erdem Mert, uygulamanın sona ermesi halinde birçok esnafın ciddi mağduriyet yaşayacağını hatırlatarak, "Bu konu yalnızca bir yaş meselesi değil, aynı zamanda geçimini sağlayan binlerce esnafın hayatta kalma mücadelesidir. 15 yaş sınırının bir yıl daha uzatılması, başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye'deki servisçiler için büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

"Ankara'yı kapı komşusu yaptık"

Göreve geldikleri günden bu yana esnafın sorunlarını çözmek için sahada ve karar mercilerinde aktif olduklarını belirten Mert, yaş sınırı konusunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti. Mert, "İzmir'deki odamızdan Ankara'ya defalarca giderek taleplerimizi bizzat ilettik. Dosyalarımızı sunduk, raporlarımızı aktardık. Bu karar, doğrudan sahadaki esnafın sesine kulak verilerek alınmıştır" dedi.

"Hedefimiz: Kalıcı düzenleme"

Geçici düzenlemenin bir nebze rahatlama sağladığını ancak nihai hedeflerinin bu uygulamanın kalıcı hale getirilmesi olduğunu söyleyen Başkan Mert, "1 yıllık uzatma yeterli değil. Servis esnafımızın önünü görebilmesi için bu yaş sınırının yeniden gözden geçirilerek kalıcı bir hale getirilmesi şart" dedi. Başkan Mert, süreçte emeği geçen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner'e de teşekkür ederek, "Sayın Yiğiner'in bu süreçte gösterdiği kararlılık ve destek takdire şayandır. Esnaf lehine sonuçlar alınmasında çok büyük pay sahibidir" ifadelerini kullandı.

"Mücadelemiz bitmedi"

Erdem Mert, açıklamasının sonunda, "Bu başarı hepimizin. Ancak bu sadece bir başlangıç. Servis esnafının sesi olmaya, sorunlarını çözmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Kalıcı düzenlemelerle bu sektörü ayakta tutmak hepimizin sorumluluğudur" açıklamasında bulundu. - İZMİR