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OKT Trailer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Etkinliklerle Kutladı

OKT Trailer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Etkinliklerle Kutladı
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Kadın istihdamına büyük önem veren OKT Trailer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutlayarak, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması ve fırsat eşitliği için projeler geliştirmeye devam edeceğini duyurdu. Şirket, kadın çalışan sayısını artırmak amacıyla meslek edindirme kursları ve farkındalık etkinlikleri düzenlemekte.

Kadın istihdamına ve fırsat eşitliğine daima büyük önem veren OKT Trailer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Kadınların iş hayatında daha güçlü şekilde yer almasını destekleyen OKT Trailer, bu doğrultuda istihdam politikalarını geliştirerek bu alanda projeler geliştirmeye son hız devam ediyor.

Özellikle dezavantajlı kadınların iş yaşamına kazandırılması ve öncesinde herhangi bir deneyimi olmayan kadınları meslek sahibi yapmak için OKT Akademi bünyesinde açtığı meslek edindirme kursları gibi projelerle adından söz ettiren OKT Trailer, kadın çalışan sayısını her geçen gün arttırarak sektördeki diğer firmalara örnek oluyor.

Fatih Maraş: Kadın çalışanlar her alanda fark oluşturuyorlar

OKT Trailer olarak kadınlara fırsat eşitliği sunan projelerine devam edeceklerini söyleyen OKT Trailer Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Maraş; "Kadınların iş hayatında hak ettikleri yeri almalarını desteklemek ve fırsat eşitliği sağlamak en önemli önceliklerimizden biri. Kadınların üretimde, yönetimde ve karar alma süreçlerinde daha fazla yer alması gerektiğine inanıyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son dönemde düzenlediğimiz kültür ve farkındalık etkinlikleriyle, kadınların sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde var olmasını desteklemeye devam ettik. Kadınların iş dünyasındaki katkılarının ve emeğinin değerinin bilinciyle, onlara daha fazla fırsat sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu vesileyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, emekleri ve özverileri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuşan Fatih Maraş, aynı zamanda çok yakında sadece kadın mühendisleri kapsayacak bir formasyon kursunun da müjdesini verdi.

Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler

İş dünyasında kadın erkek fırsat eşitliğine verdiği önemle dikkat çeken OKT Trailer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında iki özel etkinliğe imza attı. İlk olarak, İzgören Akademi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen, değerli tiyatrocu Gözde Çetiner'in yazdığı, yönettiği ve oynadığı "Adın Kadın" adlı tiyatro oyununda kadınların iş ve sosyal hayattaki eşitliğine dair farkındalık için çalışanlarıyla bir araya geldi. 7 Mart'ta ise Aydın Sanayi Odası tarafından açılışı gerçekleştirilen "Ağır Sanayide Kadın Ağırlığı" isimli fotoğraf sergisine kadın çalışanlarıyla birlikte katılım sağlayan OKT Trailer, İş dünyasında kadın erkek eşitliğine dikkat çekmeyi amaçlayan bu sergide, çalışanlarının fotoğraflarıyla da yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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