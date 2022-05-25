Öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitim verildi - Haberler

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Öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitim verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitim verildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilere, 'Davranışsal Bağımlılık ve Dijital Oyun Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi' verildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilere, 'Davranışsal Bağımlılık ve Dijital Oyun Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi' verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "15-22 Mayıs Gençlik Haftası olması nedeniyle, İlçe Sağlık Müdürlüğü personelimiz Dr. Emre Ramis tarafından, Fatih ve İsmet Paşa Orta Okulu öğrencilerine 'Dijital Oyun Bağımlılığıyla Mücadele Eğitimi', Sungurlu Fen Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ise 'Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eğitimi' verilmiştir" denildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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