Haberler

Tatvan'da minik öğrencilerden yerli üretime büyük ilgi

Tatvan'da minik öğrencilerden yerli üretime büyük ilgi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Vangölü İlkokulu öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında yoğurt fabrikasını ziyaret ederek yerli üretim sürecini yerinde görme fırsatı buldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilkokul öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde yoğurt fabrikasını ziyaret etti.

İlçedeki Vangölü İlkokulu öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir yoğurt fabrikasını ziyaret etti. Yoğurt fabrikasında süt ve yoğurt üretim aşamalarını ilgiyle inceleyen öğrenciler, yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret, fabrika sahibi Vacip Demir'in öğrencilere yoğurt ve süt ikramında bulunmasıyla sona erdi. Etkinlikten memnun kalan öğrenciler, yerli üretimin önemini yerinde görmenin mutluluğunu yaşadı.

Bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Vangölü İlkokulu Müdürü Şahin Ballıkaya, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında öğrencilerimizin yerli üretimi yakından tanımalarını, emek ve üretim sürecini yerinde görmelerini amaçladık. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren tasarruf bilinci kazanması, yerli ve milli ürünlere sahip çıkması geleceğimiz açısından son derece önemlidir. Bu ziyaret sayesinde öğrencilerimiz hem eğlendi hem de öğrendi" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Emekli olmak isteyenler dikkat! Prim borçlarına 15 gün içinde büyük zam geliyor

Emekli olmak isteyenler dikkat! Cep yakacak zam geliyor
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile yollarını resmen ayırdı

Harikalar yarattığı takımdan kaçar gibi gitti
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile yollarını resmen ayırdı

Harikalar yarattığı takımdan kaçar gibi gitti
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
title