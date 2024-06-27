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OEDAŞ, Çalışanlarına Yüksek Standartlarda Eğitim Verdi

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Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), yasal zorunlulukların ötesine geçerek kendi belirlediği yüksek standartlar çerçevesinde çalışanlarına toplam 8 bin 163 saat eğitim verdi. Şirket, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimlerin yanı sıra teknolojiden de yararlanıyor.

Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), iş ortamında sağlık, güvenlik ve konforu sağlamak için yasal zorunlulukların ötesine geçerek kendi belirlediği yüksek standartlar çerçevesinde yılın ilk yarısı çalışanlarına farklı konularda toplam 8 bin 163 saat eğitim verdi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren OEDAŞ, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuata uygun bir iş ortamının ötesine geçerek çalışanlarının sağlığı, güvenliği ve konforu için yüksek standartlar geliştiriyor. Faaliyet gösterdikleri iş kolu gereği alçak ve yüksek gerilim enerji nakil hatları ile yol kenarı, engebeli araziler gibi riskli alanlarda çalışmalar yürüten şirket, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kapsamında bir yandan eğitimler verirken diğer yandan da teknolojiden yararlanıyor.

"İş sağlığı ve güvenliği şirket kültürümüzün bir parçası"

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, İSG çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çalışanları, yüklenicileri ve tedarikçileri için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmaya odaklandıklarını söyleyen Yalçın, "Beş ilimizi kapsayan yaklaşık 50 bin kilometrekarelik çok geniş bir coğrafyada, günün her saatinde hizmet veren bir şirket olarak şirketimizin iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli iyileştirilmek ve bunu şirket kültürümüzün bir parçası haline getirmek için çalışıyoruz. Bu çerçevede, mevzuatta belirtilen süre ve konu başlıklarından daha fazla eğitim veriyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bin 300 çalışanımız farklı konularda toplam 42 bin 824 saat eğitim aldı. Bu yılın ilk yarısında verdiğimiz eğitimler de 8 bin 163 saate ulaştı. Temel İSG eğitimlerinin yanı sıra yüksekte çalışma eğitimi, mesleki teknik eğitimler (alçak gerilim ve yüksek gerilim manevra, dağıtım, güç, akım ve gerilim trafolarında güvenli çalışma, enerji kontrolü ve etiketleme kilitleme, ayırıcılar ve kesicilerde çalışmalar), elektrik kuvvetli akım tesislerinde çalışabilmeyi sağlayan EKAT eğitimi ile çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularına odaklandık. Bu çalışmalarımız neticesinde 2023 yılı için kayıp günlü iş kazaları sayısı dikkate alındığında bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 iyileşme sağladık" dedi.

"Arıza kontrolü ve denetimleri uzaktan gerçekleştiriyoruz"

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında teknolojiden yararlandıklarını da belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"SCADA sistemi ile arızalara uzaktan müdahale ederken Görüntülü Teyit Sistemi ile de iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tüm saha denetimlerimizi canlı ve uzaktan gerçekleştiriyoruz. Bunların yanında risk değerlendirmesi ve denetim planı için QDMS gibi dijital çözümlerden yararlanıyoruz. Hedefimiz kayıp günlü iş kazalarını sıfırlayıp bunu korumak. Bu doğrultuda eğitimlerimize ve teknolojik yatırımlarımıza kesintisiz devam edeceğiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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