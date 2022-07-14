Odunpazarı Belediyesi ve Tegv İş Birliği ile Çocuklar, Yaz Tatilini Dolu Dolu Geçiriyor

Odunpazarı Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile iş birliği yaptı. Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri'ne kayıt yaptıran çocuklar, bu iş birliği ile yaz tatili boyunca TEGV Yaz Okulları'nda dolu dolu bir yaz tatili geçiriyor. Çocuklar, yaz okulları ile yeteneklerini keşfedip hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Sezai Aksoy, Aydın Arat, Hüsamettin Cindoruk, Prof. Dr. Türkan Saylan, Selami Vardar, Gündoğdu, Emek ve Amigo Orhan Halk Merkezi'nden onlarca çocuk, haftanın üç günü 09.00-13.00 saatleri arasında TEGV Yaz Okulları'na gidiyor. Eğlenceli bilim etkinlikleri, spor, sanat, kutu oyunları ve gezilerle yaz tatilini dolu dolu geçiren çocuklar, hem eğleniyor hem de öğreniyor.

TEGV Yaz Okulları ile kendini tanıma fırsayı yakalayan çocuklar, bir yandan da yeteneklerini keşfediyor. Gündelik hayattaki malzemelerle değişik objeler ve sanatsal çalışmalar yapan çocuklar, yaz sebze ve meyvelerini tanıyarak, kış için hazırlık yapıyor.

ANKA / Yerel