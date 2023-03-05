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Odunpazarı Belediyesi'nden Öğrencilere 'İklim Değişikliği' Eğitimi

Yerel Haberler

Odunpazarı Belediyesi'nden Öğrencilere 'İklim Değişikliği' Eğitimi

Odunpazarı Belediyesi, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla okullarda seminerler düzenliyor. Bu kapsamda son olarak Yeni Rota Koleji’nde, ‘Küresel Isınma ve İklim Değişikliği’ başlığıyla çocuklara eğitim verildi.

Odunpazarı Belediyesi, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla okullarda seminerler düzenliyor. Bu kapsamda son olarak Yeni Rota Koleji'nde, 'Küresel Isınma ve İklim Değişikliği' başlığıyla çocuklara eğitim verildi.

Odunpazarı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, iklim değişikliğine dikkat çekmek için okullarda eğitim veriyor. İklim değişikliğinin dünyaya olan etkisinin anlatıldığı seminerlerde, çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için neler yapılabileceği tartışılıyor. Bu çerçevede Yeni Rota Koleji'nde düzenlenen eğitimde, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Derya Yurtaydın Özkar ve biyolog Aslı Varol tarafından çocuklara iklim değişikliğinin dünyaya olan etkisi anlatıldı.

Kuraklık, orman yangınları, şiddetli ve düzensiz yağışlar, gıda krizi, sellere dikkat çeken yetkililer, öğrencileri yaşanabilir bir dünya bırakmak için neler yapılabileceği konusunda bilgilendirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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