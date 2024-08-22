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Oda başkanlarından 'kahverengi kokarca' açıklaması

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Samsun'da bazı ziraat odası başkanları, kahverengi kokarcanın fındık ve diğer tarım ürünlerine verdiği zarara dikkat çekti. Başkanlar, kokarcanın tarım sektöründe büyük zararlara yol açtığını belirtti.

Oda başkanlarından 'kahverengi kokarca' açıklaması

SAMSUN - Samsun'da bazı ziraat odası başkanları ortak açıklama yaparak, kahverengi kokarcanın fındık ve diğer tarım ürünlerine verdiği zarara dikkat çekti.

Samsun'un Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün ve Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, kahverengi kokarca zararlısının fındık başta olmak üzere tarıma verdiği zararlarla ilgili ortak açıklama yaptı.

Çarşamba başta olmak üzere Terme ve Salıpazarı Ziraat Odası Başkanları Çarşamba Ziraat Odasında bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu ve Samsun'da yoğun bir şekilde kokarca görünmektedir. Tüm ürünlerimizi tehdit etmektedir. Sadece fındıkta değil, mısır, kivi ve sebzelere de zarar vermektedir. Zaten bu sene sebze para etmediği için çiftçilerimiz büyük bir sorun yaşamaktadır. Herkesin elini taşın altına koymasını istiyoruz. Üreticilerimiz önümüzdeki kış döneminde kokarca böceğinin evlere sığınma yeri olarak geleceğe için ilaçlamalarını yapmaları gerekiyor" dedi.

Kahverengi kokarca zararlısının Termeli üreticilere büyük zararlar verdiğini söyleyen Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, "Fındıkta yüzde 60'a varan zarar var. Üreticimiz bitmiş durumda. Çiftçimiz fındığı kaybetti. Mısırını kaybediyor, soyayı kaybetmek üzere. Yani tarım ovası şu anda bitmek üzere" diye konuştu.

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ise, "Maalesef kahverengi kokarca bölgemizin tamamında etkili. Tüccar arkadaşlarımız ile yaptığımız görüşmelerde, kendilerine gelen fındıkların randımanının 40'ın altında olduğunu söylediler. Çiftçimiz mutsuz. Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık bölgemizde yaklaşık 92 bin ton fındık bekleniyor. Zannediyorum ki bunun yüzde kırkı kokarca zararlısından dolayı kayıp olacak. Çiftçi zor durumda" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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