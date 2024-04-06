Niğde Valisi Geri Gönderme Merkezini Ziyaret Etti

Niğde Valisi Cahit Çelik; ülkede kalış hakkı bulunmayan ve ülkesine geri gönderilecek kişilerin kaldığı Geri Gönderme Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Göç İdaresi Başkanlığına bağlı Niğde Geri Gönderme Merkezini ziyaret eden Vali Çelik, sınır dışı ve idari gözetim altı işlemleri hakkında bilgi aldı. Ülkeye kanun dışı yollardan geçiş yaparken yakalanan kişilerin Geri Gönderme Merkezinde kimlik bilgileri teyit ediliyor, parmak izi kayıtları alınıp, fotoğrafları çekiliyor. Kaçak yolla ülkeye giren göçmen ve sığınmacıların bu bilgileri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı arasında kurulan ortak veri tabanına kaydedildikten sonra biyometrik verileri kayıt altına alınan düzensiz göçmenler süreç tamamlandıktan belli bir süre sonra sınır dışı ediliyor. - NİĞDE