Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Mali Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Mali Genel Kurulu, üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını Uğur Eytemiş'in yürüttüğü genel kurulda, Tekin Ulusoy, Selahattin Özbek ve Çetin Gülsever divan üyeleri olarak görev aldı.

Bilgehan Güney ve yönetimi Mali Genel Kurulda güven tazeledi.

Birlik üyelerinin katılım sağladığı toplantıda, 2024 yılı faaliyetleri değerlendirilirken, 2025 yılına dair projeler de katılımcılarla paylaşıldı. Genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak oylamaya sunuldu. Başkan Bilgehan Güney yaptığı konuşmada, 2023 yılından bu yana yürüttüğü görevi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olduklarını ifade etti. Güney, Ovacık'ta atıl durumda bulunan işletmenin tekrar faaliyete geçirilerek birliğe kazandırıldığını ve aktif hale getirildiğini belirtti. Ayrıca son iki yıl içerisinde birliğe ait tüm araçların bakımlarının yapıldığını, yeni araçlar alınarak araç parkının güçlendirildiğini söyledi.

Birliğe ait bir şarküteri açıldığını da söyleyen Güney, bu işletmeyle birlikte Niğde halkına doğrudan hizmet sunduklarını vurguladı. "Birliğimizi ve birlik üyelerimizi güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Güney, Mali Genel Kurula katılım sağlayan herkese teşekkür etti. - NİĞDE