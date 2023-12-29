NEVÜ'ye 42 öğretim elemanı alınacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin (NEVÜ) farklı akademik birimlerine toplam 42 öğretim elemanı alınacak.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; "Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Üniversitesi' ilan edilen üniversite olarak bulunduğumuz şehir, bölge ve ülkemiz için önemli proje ve çalışmalar yürütüyoruz. Gelişmiş fiziki alt yapımız, nitelikli akademik kadromuz ve geniş ölçekli bölüm ve programlarımız ile ülkemizin tercih edilme oranı oldukça yüksek. Üniversite olarak belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda akademik kadrolarımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Rektörlük Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağız" dedi.

29 Aralık 2023 tarih ve 32414 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan 'Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi' hükümleri dahilinde 7'si profesör, 10'u doçent, 16'sı doktor öğretim üyesi, 3'ü öğretim görevlisi ve 6'sı da araştırma görevlisi olmak üzere toplam 42 öğretim elemanı alımı yapılacak. - NEVŞEHİR