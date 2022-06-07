NEVÜ Hayvanları Yaşatma Kulübü Öğrencileri JAKEM Komutanlığını ziyaret etti - Haberler

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hayvanları Yaşatma Kulübü öğrencileri, Kulüp akademik danışmanı Dr. Nilüfer Küçükdeveci rehberliğinde Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığını ziyaret etti.

JAKEM Komutanı Jandarma Albay İlyas Uysal'ın eşlik ettiği ziyarette öğrencilere, merkezin içerisindeki müze ve eğitim alanları gezdirilerek, hayvan eğitim süreçleri anlatıldı. Ayrıca merkezde öğrenciler için uygulama gösterileri canlandırıldı. Bu çerçevede at eğiticileri tarafından Tarak Geçişi, Spiral, Atlı Okçuluk gösterisi yapıldı.

Diğer yandan köpek eğiticileri tarafından kondisyon parkurunda canlı insan arama-kurtarma, bomba (mayın) arama ve takip eğitimleri ile ilgili canlandırmalı uygulamalar gerçekleştirildi. Ziyaretin ardından öğrenciler JAKEM Komutanlığına ve personellerine göstermiş oldukları ilgilerinden dolayı teşekkürlerini sundu. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel