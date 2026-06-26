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Nevşehir'de üreticilere yüzde 75 hibeli karnabahar ve brokoli fidesi dağıtıldı

Nevşehir'de üreticilere yüzde 75 hibeli karnabahar ve brokoli fidesi dağıtıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı TAKE Projesi kapsamında Nevşehir'de 30 dekarlık alanda kullanılmak üzere 60 bin adet karnabahar ve brokoli fidesi, yüzde 75 hibeli olarak üreticilere dağıtıldı. Proje ile atıl arazilerin üretime kazandırılması ve çiftçi gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Nevşehir'de sebze üretimini artırmak ve tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla üreticilere yüzde 75 hibeli karnabahar ve brokoli fidesi dağıtıldı.

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında toplam 30 dekarlık alanda üretim yapılmak üzere 60 bin adet karnabahar ve brokoli fidesi üreticilere teslim edildi. Proje ile alternatif ürün deseninin geliştirilmesi, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi, atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve üreticilerin gelir seviyesinin artırılması hedefleniyor.

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, TAKE Projesi'nin tarımsal üretime önemli katkılar sunduğunu belirterek, "TAKE Projesi kapsamında gerçekleştirilen fide destekleriyle atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılmasını ve üreticilerimizin gelirlerinin artırılmasını amaçlıyoruz. İlimiz tarımına katkı sağlayacak projeleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise üreticilere yönelik destek projelerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirterek, tarımsal üretimde verimliliği artıracak çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Yetkililer, TAKE Projesi kapsamında yürütülen desteklerle hem üretimin artırılmasının hem de çiftçilerin ekonomik olarak güçlendirilmesinin amaçlandığını kaydetti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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