Naime Tekbaş, Otobüs Şoförlüğüne Geçiş Yaptı

Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) uzun yıllardır minibüsle servis taşımacılığı yapan 45 yaşındaki Naime Tekbaş, artık otobüs direksiyonuna geçti. Minibüs şoförlüğünün ardından otobüsle personel taşımaya başlayan Tekbaş, çevresindekilerin takdirini topluyor.

Malatya'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) servis taşımacılığı yapan 45 yaşındaki Naime Tekbaş geçimini şoförlük yaparak sağlıyor. Yaklaşık 13 yıldır değişik sektörlerde servis şoförlüğü yapan Naime Tekbaş işini severek yaptığını belirterek, her türlü aracı kullanabileceğini söyledi.

Çevresinde ve iş verenlerinden destek gördüğünü belirten Tekbaş, "12 yıl önce taksi şoförlüğü ile mesleğe başladım. Daha sonra ise servis taşımacılığı ile mesleğe devam ettim. Üç yıl minibüs ile taşımacılık yaptım. Şimdilerde ise otobüs ile taşımacılık yapıyorum" dedi.

Kadınların istemesi halinde her işin üstesinde gelebileceğini kaydeden Tekbaş, çevredekilerden de pozitif bir destek gördüğünü belirterek, mücadelesinin ekmek kavgası olduğunu söyledi. - MALATYA