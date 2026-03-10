Haberler

Drone Saldırısının Hedefi Olan Nahçıvan Havalimanı Yeniden Hizmete Açıldı

Güncelleme:
Nahçıvan Havalimanı, 5 Mart 2026'da meydana gelen drone saldırısının ardından yeniden hizmete girdi. Uçuşlar normale dönerken, güvenlik önlemleri de artırıldı.

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Nahçıvan Havalimanı yakınlarında 5 Mart 2026'da meydana gelen drone saldırıları nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatılan havalimanı yeniden açıldı. Olayın ardından güvenlik gerekçesiyle iptal edilen Bakü– Nahçıvan uçuşları da normale döndü.

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonrası havalimanında hasar meydana gelmiş ve uçuşlar durdurulmuştu.

Drone patlamasının yol açtığı hasarların giderilmesinin ardından havalimanı dün itibarıyla yeniden eski çalışma düzenine döndü. Saldırı sonrası durdurulan Bakü–Nahçıvan uçuşları da yeniden başlatıldı.

Öte yandan hem havalimanı çevresinde hem de terminal içerisinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. İlk seferle Nahçıvan'dan Bakü'ye uçacak yolcular gerekli tüm güvenlik kontrollerinden geçerek kayıt işlemlerini tamamladı.

Azerbaycan Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada mevcut durumun yakından takip edildiği ve uçuşların güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
