Mutluluk Yayan İşçi, Yol Çalışmalarında Sürücülere Moral Veriyor

Amasya'da yapım çalışmasının sürdüğü karayolunda çalışan bir işçi, tozlu yolda selamladığı sürücülere düdüğüyle mutluluk saçıyor. Yola dolgu malzemesi taşıyan kamyonları takip edip düdüğüyle trafiği yönlendiren yol işçisi Özcan Selim Çıtak, geçen araçların sürücülerine de moral veriyor. Onun sempatik hallerini gören herkes korna çalıp selam vermeden geçmiyor.

Amasya-Göynücek karayolunda süren yol yapım projesinde çalışan evli ve 4 çocuk, 3 torun sahibi Özcan Selim Çıtak, sabah erkenden yola koyulup akşama kadar yola dolgu malzemesi döken kamyonlarla iş makinelerini takip ediyor. Trafiğin güvenli bir şekilde ilerlemesi için düdüğüyle araçların hareketlerini yönlendiren tecrübeli işçi, toz nedeniyle bunalan sürücü ve vatandaşları da sempatik tavırlarıyla selamlayıp neşe saçıyor. Onu gören herkes korna çalıp, selam vermeden geçmiyor.

İşini severek yaptığını belirtip kendisiyle fotoğraf çektirenlere de mani okuyan 53 yaşındaki Çıtak, "İnsanlar yol tozlu olduğu zaman sinirleniyorlar. Suluyoruz. Ama sıcaktan hemen kuruyor. Biz de onlara düdük çalarak, selam verip, hürmet göstererek moral veriyoruz. Bir nebze gülümsemeleri benim için çok büyük bir mutluluk" dedi.

Otomobiliyle ilerlerken Çıtak'a selam vermeden geçmediğini anlatan Murat Çavdar, "Selim abi yolun emniyetini sağlamaya çalışıyor. Herkes onun hareketlerini görünce daha mutlu oluyor, neşeleniyor" diye konuştu. - AMASYA