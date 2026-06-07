MUSYA Yapı Kooperatifi'nde yeni başkan Harun Kanmaz oldu

Eskişehir'de MUSYA Yapı Karma Kooperatifi'nde gergin geçen genel kurul toplantısında yeni başkan Harun Kanmaz oldu.

Yaklaşık bin 10 üyesi bulunan MUSYA Yapı Karma Kooperatifi'nin genel kurul toplantısı, yaklaşık 500 ortağın katılımıyla yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Seçim esnasında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla jandarma ekiplerinin 80 personelle geniş güvenlik önlemleri aldığı genel kurulda, oy kullanma işleminin ardından sayıma geçildi.

Harun Kanmaz 150 oy ile başkan seçildi

3 listenin yarıştığı seçim yarışında, sandıktan çıkan oyların 150'ini alan Harun Kanmaz kooperatifin yeni başkanı seçildi. Seçim sürecine ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Kanmaz, geçmiş dönemlerde düşük katılımlarla ve vekaletlerle yürütülen genel kurulların aksine bu seçimde ortakların yoğun bir katılım gösterdiğini vurgulamıştı. Kanmaz, dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirterek, en kısa sürede üyelerle bir araya gelerek kooperatif bünyesindeki çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında sakin bir şekilde tamamlanan oy sayımının ardından yeni yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde mazbatasını alarak göreve başlaması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı