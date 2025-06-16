MÜSİAD, Terörsüz Türkiye İçin Yol Haritasını Belirledi

MÜSİAD, Terörsüz Türkiye İçin Yol Haritasını Belirledi
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MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, Diyarbakır'da düzenlenen Terörsüz Türkiye Buluşması Başkanlar Toplantısına katıldı. Toplantıda terörden arındırılmış bir Türkiye için izlenecek adımlar ve iş dünyasına güçlü çağrılar yapıldı.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'da düzenlenen Terörsüz Türkiye Buluşması Başkanlar Toplantısına katıldı. Toplantıda terörden arındırılmış bir Türkiye için izlenecek adımlar masaya yatırıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in öncülüğünde gerçekleştirilen Terörsüz Türkiye Buluşması Başkanlar Toplantısına 81 ilden şube ve temsilcilik başkanları katıldı. MÜSİAD Düzce Şubesi'ni temsilen Başkan Özgür Sağlam, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcı Görkem Özdemir toplantıya iştirak etti.

Toplantıda ülkenin terörden arındırılmış, huzurlu ve müreffeh bir geleceğe ilerlemesi için izlenecek yol haritası ele alınırken, MÜSİAD tarafından iş dünyasına yönelik güçlü bir çağrı yapıldı. Çağrıda, "Gelin, Terörsüz Türkiye vizyonunu sadece izleyenler olmayalım. Gelin, bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım. Gelin, bu tarihi sorumluluğu birlikte omuzlayalım. Bu süreç bir son değil, şerefli bir yeniden başlangıçtır" ifadelerine yer verildi.

Düzce Başkanı Özgür Sağlam, MÜSİAD'ın yalnızca izleyen değil, sorumluluk üstlenen ve sahada aktif rol alan bir yapı olduğuna dikkat çekerek "Ülkemizin her köşesinde üretimin, istihdamın ve umudun yükselmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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