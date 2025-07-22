MÜSİAD Muğla Şubesi Üyeleri Göcek Koylarında Günübirlik Tekne Turu Düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla şubesi üyeleri, Fethiye Göcek koylarında düzenlenen günübirlik tekne turuna katıldı.

Etkinlikte MÜSİAD üyeleri, yoğun iş temposunun stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi. Aynı zamanda üyeler arasında kaynaşma ve dayanışmayı artırmayı amaçlayan etkinlikte, katılımcılar mavi yolculuğun tadını çıkardı.

MÜSİAD yetkilileri, bu tür sosyal etkinliklerin hem iş dünyasında motivasyonu artırdığını, hem de üyeler arasındaki bağı güçlendirdiğini ifade etti. - MUĞLA