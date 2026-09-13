Muş TSO seçimlerinde tarih tartışması... Oda Başkanı Koç: 'Seçim tarihi hangi gerekçeyle değiştirildi'

(MUŞ) - Muş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Koç, oda seçimlerinin 1 Ekim'den 19 Ekim'e alınmasına tepki gösterdi. Tarih değişikliğiyle daha önce oy kullanma yeterliliğine sahip olmadığı belirtilen 101 firmanın oy kullanabilir hale geleceğini ifade eden Koç, "Bunun gerekçesi nedir?" diye sordu.

Koç, yaptığı açıklamada, yönetim kurulu tarafından seçimlerin 1 Ekim'de yapılması yönünde karar alındığını ancak daha sonra seçim tarihinin 19 Ekim olarak belirlendiğini ifade etti. Seçimin 19 Ekim'den önce yapılması halinde oy kullanma yeterliliğine sahip olmayacağı belirtilen 101 firmanın, yeni tarihle birlikte oy kullanabilir duruma geleceğini ifade eden Koç, değişikliğin gerekçesinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

"SEÇİM TARİHİ HANGİ GEREKÇEYLE DEĞİŞTİRİLDİ?"

Seçim tarihindeki değişikliğin yalnızca takvim üzerinde yapılan teknik bir düzenleme olmadığını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Çünkü 1 Ekim tarihinde oy kullanma yeterliliğine sahip olmayacağı belirtilen bazı firmalar, seçimin 19 Ekim tarihinde yapılması halinde oy kullanabilir hale gelmektedir. Burada dikkat çekilmesi gereken husus, 19 Ekim tarihinin belirleyici bir eşik olmasıdır. Seçimin 19 Ekim'den önce yapılması halinde söz konusu 101 firma oy kullanma yeterliliğine sahip değilken, seçimin 19 Ekim veya sonrasında yapılması halinde bu firmalar oy kullanabilir duruma gelmektedir.

Seçim tarihi hangi gerekçeyle değiştirilmiştir? Bu değişiklik hangi talep ve değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirilmiştir? 1 Ekim'de oy kullanma hakkı bulunmayan 101 firmanın, 19 Ekim'de oy kullanabilir hale gelmesinin gerekçesi nedir? Bu değişiklik sonucunda kim veya kimler avantajlı hale gelmektedir?"

"BİZİM TALEBİMİZ ŞEFFAFLIKTIR"

Hiçbir firmanın yasal şartları taşıdığı halde oy kullanmasına karşı olmadıklarını belirten Koç, şöyle devam etti:

"Bizim savunduğumuz ilke son derece açıktır; seçimin şartları bütün adaylara, gruplara ve oy kullanma hakkına sahip firmalara aynı şekilde uygulanmalıdır. Ancak seçim tarihindeki değişiklik yaklaşık 101 firmanın daha oy kullanabilir hale gelmesi sonucunu doğuruyorsa, bunun gerekçesinin kamuoyuna açık ve tatmin edici biçimde izah edilmesi gerekir. Biz ayrıcalık istemiyoruz, açıklık istiyoruz. Biz sonuç istemiyoruz, adil bir süreç istiyoruz. Bizim talebimiz şeffaflıktır."

"BU FİRMALAR FİİLEN VE DÜZENLİ OLARAK TİCARİ FAALİYET YÜRÜTMEKTE MİDİR?"

Seçim sürecinde bazı firmaların ticari faaliyetleri ve birbirleriyle bağlantılarına ilişkin iddiaların bulunduğunu belirten Koç, "Bu firmalar fiilen ve düzenli olarak ticari faaliyet yürütmekte midir? Seçim yeterliliklerini hangi şartlar altında kazanmışlardır? 1 Ekim'de oy kullanma hakkına sahip olmayan bu firmalar, 19 Ekim'de hangi şartların değişmesiyle oy kullanabilir hale gelmektedir?" sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA