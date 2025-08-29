Muş'taki Berivanlar Teknoloji ile İşlerini Kolaylaştırdı

Muş'ta hayvancılıkla geçimlerini sağlayan berivanlar, teknolojiye ayak uydurarak günlük işlerini daha kolay hale getirdi.

Muş'ta geçimlerini süt sağımı ve süt ürünleri üretimiyle sağlayan berivanlar, teknolojiye ayak uydurarak işlerini daha kolay hale getirdi. Eskiden at ve katırlarla kilometrelerce yol kat ederek hayvan sağımına giden kadınlar, artık motosiklet ve küçük motorlu araçları kullanmaya başladı. Yıllardır geleneksel yöntemlerle hayvancılık yapan berivanlar, hem zamandan tasarruf ediyor hem de günlük iş yüklerini hafifletiyor. Günde iki kere hayvan sağımı yapan kadınlar, süt sağımının ardından sütü, motosiklet ile köylere taşıyor.

5 yıldır berivanlık yaptığını belirten berivan ve motosiklet kullanıcısı Naime Gök, eskiden at ve eşeklerle gidilen yaylalara artık motorla ulaştıklarını, bu sayede hem kendisinin hem de diğer berivanların işinin kolaylaştığını söyleyerek, "5 senedir berivanlık yapıyorum. Kendi aracımızla geliyoruz, motor kullanıyorum. Eskiden nenelerimiz, annelerimiz atla, eşekle beriye gelirdi. Biz artık motorla geliyoruz. 5 kilometrelik yolu motorla gidip geliyoruz. Günde iki kez geliyoruz, süt sağımımızı yapıyoruz, sonra dönüyoruz. Motorumuz olduğu için berivan arkadaşlarımızı da alıp beraber geliyoruz. Yol uzak olduğu için yayan gelemiyorlar. Ben getirip götürüyorum" dedi.

Berivanlığı kaynanasından öğrendiğini söyleyen Ceylan Gök, yaklaşık 9 yıldır bu işi sürdürdüğünü belirterek, eskiden atla ve eşekle yapılan yolculukların artık motorla gerçekleştirildiğini ifade etti. Berivan Gök, "Gelin olarak geldim. Geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Başta keçileri sağmayı yavaş yavaş kaynanam bana öğretti. Allah rahmet eylesin, kaynanam vefat edince bu işi ben devam ettirdim. 8-9 yıldır berivanlık yapıyorum. Eskiden atla, eşekle gidip gelmeler vardı ama artık motorla gidip geliyoruz. Eltim bizi götürüp getiriyor. Bazen koyunlarımız ya da keçilerimiz hasta olabiliyor. Onları da motora bindirip eve götürüyoruz. Eskiden çok sütümüz olurdu, peynir yapıp mandıraya verirdik. Ama artık o kadar değeri kalmadığı için sütü dondurucuya koyuyoruz. Kışın çıkarıp yiyoruz, yoğurt yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Patoloji Laboratuvarı Bölümü mezunu olduğunu söyleyen Selen Gök ise atanamayınca hayvancılıkla ilgilenmeye başladığını belirtti. Gök, 5 yıldır berivanlık yaptığını ve küçükbaş hayvanlara ağırlık verdiğini söyleyerek, "Burada hayvancılık yapıyoruz, 5 yıldır berivanlık yapıyorum. Patoloji Laboratuvarı mezunuyum. Atanamayınca buraya geldim ve bu şekilde çalışıyorum. Memnunum, hayvanları seviyorum. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımız var ama ben daha çok küçükbaşlarla ilgileniyorum. Bende sağdığım sütleri peynir, tereyağı, kaymak yapıyorum, aileme yardım ediyorum. Büyükbaşlarla annem ilgileniyor, küçükbaşlar ben ilgileniyorum. Böyle devam ediyor, güzel gidiyor, memnunuz. Artık atanma gibi bir beklentim yok. Fakat sürüyü büyütmeyi düşünüyorum. 80 hayvanla başlamıştım, şimdi 120'ye çıktı. 120'den 150'ye çıkarmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ