Muş'ta Renkli Kar Festivali Coşkusu

Muş'ta düzenlenen Kar Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılan Muş Valisi Avni Çakır, vatandaşlarla birlikte voleybol oynadı.

Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Güzeldağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kar Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bayraklı kayak gösterisi, voleybol, basketbol maçlarının yapıldığı festivalde halay çeken vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikte vatandaşların bir araya gelerek günün tadını çıkardığını söyleyen Muş Valisi Avni Çakır, "Kayak merkezindeyiz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla burada gençlerimizin bir araya gelmesini, kaynaşmasını sağladığımız güzel bir etkinlik düzenledik. Kayak sporuna ilgi duyan gençlerimiz için keyifli bir ortam oluşturduk. Bu yıl kar yağışı biraz gecikti ama sonunda beklediğimiz gibi geldi. Şu anda bölgede 70-80 cm'ye yakın kar bulunuyor. Tesiste hem gençlerimiz, hemşehrilerimiz hem de bölgedeki kayakseverler için güzel bir atmosfer oluştu. Geçtiğimiz yıl burada önemli düzenlemeler yaptık ve olumlu geri dönüşler aldık. Önümüzdeki süreçte de tesisimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Amacımız, gençlerimizin doğayla iç içe vakit geçirmesi, stres atması ve kayak sporunun keyfini çıkarması. Bugün burada 5 bine yakın katılımcı ile çok güzel, canlı ve coşkulu bir etkinlik gerçekleştirdik. İnşallah bu tür organizasyonları geleneksel hale getirerek her yıl bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Kar festivaline katılan Aslı Uygur, "Bugün burada valiliğimiz tarafından düzenlenen kar festivaline katıldık. Burada çok eğlendik. Çok güzel bir gün geçirdik" şeklinde konuştu.

Halay çekerek festivalin tadını çıkardıklarını söyleyen Ümmü Gülsüm Eray, "Bugün kar festivaline geldik. Çok güzel bir gün geçirdik. Aslında bugün hava çok soğuk ama yine de çok eğlenceli geçti. Kızaklarla kayarak halaylar çektik" ifadelerini kullandı.

Havanın soğuk olmasına aldırmadan gönüllerince eğlendiklerini söyleyen Aslı Demir, "Bu kar festivaline geldik. Kayak yaparak günün tadını çıkardık. Havanın soğuk olmasına rağmen çok eğlendik. Kayak yaptık, halay çektik, çok eğlendik" dedi. - MUŞ