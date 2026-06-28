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Hasköy'de çiftçilerin kışlık yem mesaisi sürüyor

Hasköy'de çiftçilerin kışlık yem mesaisi sürüyor
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Muş'un Hasköy ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, kışlık yem ihtiyacını karşılamak için saman hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar akşama kadar devam ediyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin kışlık yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yürüttüğü saman mesaisi aralıksız devam ediyor.

Günler önce biçilen otlar, patoz makineleriyle saman haline getirilirken, ilçe genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar akşam saatlerine kadar sürüyor. Hayvancılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu ilçede, tarlalarda kurutulan otlar saman makineleriyle işlenerek kış aylarında kullanılmak üzere hazırlanıyor. Hazırlanan samanlar daha sonra traktör römorklarına yüklenerek üreticilerin depolarına taşınıyor.

İlçede saman yapım hizmeti veren makine operatörleri, yaz sezonunun en yoğun günlerini yaşadıklarını belirtti. Makine operatörü Cüneyt Gülgeç, her gün farklı tarlalarda çalıştıklarını ifade ederek, "Çiftçilerimizin biçtiği otları saman haline getiriyoruz. Sabahın erken saatlerinde başladığımız mesaimiz akşam saatlerine kadar devam ediyor. Bu dönem oldukça yoğun geçiyor. Kış öncesinde herkes yemini hazırlamak istediği için taleplere yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

Saman yapım işinde çalışan Seyit Celil Dal ise sıcak havaya rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "İlçe genelinde her gün farklı tarlalarda hizmet veriyoruz. Hazırlanan samanlar çiftçiler için kış aylarında büyük önem taşıyor. Biz de işlerimizi zamanında tamamlayabilmek için yoğun mesai harcıyoruz" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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