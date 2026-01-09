Muş'ta 2 bin 142 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi

Muş'ta Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 142 konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

MAUN İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa protokol üyeleri, kurum amirleri ve hak sahibi adayları katıldı. Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, 6 Şubat depremlerinde Türkiye'nin coğrafi olarak yaklaşık yüzde 15'inin etkilendiğini belirterek, afetlere karşı dirençli ve güvenli konutların inşa edilmesinin önemine dikkat çekti. Çakır, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılan çalışmaların vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Depremde 500 binden fazla konutunun etkilendiğini ifade eden Çakır, "Allah'a şükür Cumhurbaşkanımızın verdiği söz, 2 yıl içerisinde gerçekleştirdi ve geçtiğimiz günlerde 450 binden fazla konutun teslimi yapıldı. Şimdi ise 500 bin konut yapılacak. 'Ev almak artık hayal' diyen birçok vatandaşımız bu kampanyada inşallah hayalini gerçekleştirme fırsatı bulacak. Kurada adı çıkmayanlar, umutsuz olmasınlar. İlerleyen zamanlarda 2 ve 3'üncü kura törenleri ile inşallah ev sahibi olacaklar. İl genelinde 2 bin 142 konut kuralları birazdan çekmiş olacağız. 500 bin konut, çarpı 4 dersek 2 milyon nüfusa hitap edecek bir proje. Dünya üzerindeki birçok devletin nüfusundan fazla. Vatandaşların hayalleri gerçek olacak. Kurada ismi çıkacak vatandaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Böylesine muazzam bir projeyi hem ilimize hem ülkemize kazandıkları için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Muş'un bereketli topraklarında, binlerce ailenin sıcak yuva hayaline ortak olmak için bir arada olduklarını belirten Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "Bakanlığımız tarafından bugün gerçekleştirdiğimiz konut hamlesinin önemini çok daha iyi anlaşılmaktadır. Bizler, meteorolojik ve jeolojik afetlere karşı dirençli, sağlam ve güvenli yuvalar inşa ederek vatandaşlarımızın can emniyetini her şeyin üstünde tutuyoruz. TOKİ konutlarımız, sadece istiflenmiş yapılar değil; evlatlarımızın içinde güvenle uyuyacağı, afetlere karşı dimdik ayakta kalacak huzur kaleleridir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Ev Sahibi Türkiye Vizyonu', Cumhuriyet tarihimizin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak tarihe geçmiştir. 81 ilimizin tamamını kapsayan bu 500 bin konutluk proje, sadece bir inşaat faaliyeti değil; dar gelirli vatandaşlarımızın, gençlerimizin, emeklilerimizin ve şehit yakınlarımızın yuva sahibi olmasını sağlayan devasa bir toplumsal vefa hareketidir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Muş'a sadece binalar inşa etmiyoruz; sosyal donatılar, camiler, yeşil alanlar ve güvenli yaşam alanlarıyla Muş'umuzun yarınlarını inşa ediyoruz. 'Ev Sahibi Türkiye Vizyonu' ile ilimiz genelinde toplam 2.142 adet konut yapılacaktır. Bunların 1.000'i Merkez'de, 500'ü Bulanık'ta, 142'si Hasköy'de, 200'ü Malazgirt'te ve 200'ü Varto'da hayata geçirilecektir" diye konuştu.

TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde cennet vatanının her köşesinde yüzbinlerce projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Yatay mimariyi esas alan, bahçe kültürünü ihya edecek yüzlerce millet bahçesini ülkemize kazandırdık. Bildiğiniz gibi deprem bölgesinde, 27 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 455.000'inci konutun kura çekimini gerçekleştirdik ve teslimlerini yaptık. Bugün itibarıyla ülke çapında bin 615 şantiyede 410 bin konut, diğer sosyal donatı inşaatları ve yüz binlerce konut projesinin tasarım çalışmaları devam etmektedir. Bugün burada Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 500 bin konut kampanyasının ikinci aşaması olan hak sahipleri belirleme kurasının heyecanını ve mutluluğunu birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi. Kura çekilişini heyecanla bekleyen vatandaşlar da projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Programa, Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - MUŞ