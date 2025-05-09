Münih'te Yenilenebilir Enerji Fuarında Türk Firmalarının Başarısı

Haber: İlhan BABA

(MÜNİH) – Avrupa'nın en büyük yenilenebilir enerji fuarlarından biri olan The Smarter E-Europe–Intersolar 2025, 7-9 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşti. Fuara, Türkiye'den farklı illerden toplam 94 firma katılım gösterdi.

Türk firmaları, fuarda enerji depolama sistemlerinden güneş panellerine, akıllı inverterlerden dijital enerji çözümlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojilerini uluslararası katılımcıların beğenisine sundu.

Fuarı ziyaret eden Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Ticaret Ataşeleri Recep Aslan ve Ali Bayraktar ile birlikte Türk firmalarının stantlarını gezerek ürün ve projeler hakkında bilgi aldı. Erdoğan, Türkiye'nin sektördeki gelişimini değerlendirerek, "Ülkemizden gelen firmalarımızın sektördeki potansiyelimizi güçlü bir şekilde temsil ettiğini memnuniyetle gözlemledik. Yenilikçi ürünleri ve gelecek vizyonları bizleri son derece mutlu etti" dedi.

Fuarda milli katılım organizasyonunu üstlenen İstanbul Ticaret Odası (İTO) yetkilileriyle de bir araya gelen Başkonsolos Erdoğan'a ziyaretinde İTO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Doğan Salman ile Meclis Üyeleri Barış Avşar, Eyüp Topal ve Bülent Şen eşlik etti.