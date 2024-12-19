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Münbiç'te Halk Ekmekle Buluştu

Münbiç'te Halk Ekmekle Buluştu
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Suriye Milli Ordusu tarafından PKK/YPG terör örgütünden temizlenen Münbiç'te, Çobanbey Yerel Meclisi halkına sıcak ve taze ekmek dağıttı, bu yardımlar halkın yüzünü güldürdü.

Suriye'de Çobanbey Yerel Meclisi Yardım ve Dayanışma Hizmetleri Müdürlüğü, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) PKK/ Ypg terör örgütünden temizlediği Münbiç'te halka taze ekmek dağıttı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından PKK/YPG terör örgütünden temizlenen Münbiç'e Fırat Kalkanı Bölgesi'nden büyük bir destek sağlanıyor. Çobanbey Yerel Meclisi Yardım ve Dayanışma Hizmetleri Müdürlüğü'nün yardımlarıyla uzun zamandır terörün gölgesinde yaşayan halkın yüzü gülmeye başladı. Bölgeye vakit kaybetmeden hizmet götürmeye başlayan Çobanbey Yerel Meclisi, ilk olarak kırsaldaki yollarda onarım ve asfaltlama çalışması yaptı. Son olarak köylerde sıcak ve taze ekmek dağıtan Çobanbey Yerel Meclisi, uzun zaman sonra resmi bir kurumdan yardım alan halkın yüzünü güldürdü. - MÜNBİÇ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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