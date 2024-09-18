Üye Girişi
Haberler

Muğla Havalimanları Yaz Sezonunda Rekor Yolcu Sayısına Ulaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanları, bu yaz toplamda 7 milyon 52 bin 475 yolcu taşıdı. Dalaman Havalimanı'nda yolcu sayısı %8 artarak 1 milyon 743 bin 387'ye yükseldi. Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye genelinde Ağustos ayında 25 milyon yolcunun taşındığını açıkladı.

Muğla'nın Dalaman ve Milas- Bodrum havalimanları, bu yaz yoğun yolcu trafiği ile dikkat çekerken Dalaman Havalimanı toplamda 3 milyon 929 bin 979 yolcuya hizmet verirken, Milas-Bodrum Havalimanı ise 3 milyon 122 bin 496 yolcu taşıdı. Toplamda 7 milyon 52 bin 475 kişi Muğla'da hava yolu ile ulaşım sağladı.

2024 yılı Ağustos ayında Dalaman Havalimanı'na gelen yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 1 milyon 743 bin 387 kişi olarak belirlendi. Dış hatlarda ise yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 1 milyon 379 bin 109'a ulaştı. Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise toplam yolcu trafiği 3 milyon 122 bin 496 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelindeki havalimanlarında Ağustos ayında toplam 25 milyon 191 bin 905 yolcunun taşındığı belirtildi. Yılın ilk sekiz ayında ise ülke havalimanlarının hizmet verdiği yolcu sayısının 154 milyon 930 bin 677'ye ulaştığı ve bu süre zarfında taşınan yük ve kargo miktarının 3 milyon 233 bin 453 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.

Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanları, yaz sezonunun yoğunluğuyla birlikte hem iç hem de dış hatlarda gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Bu artış, turizm sektörü açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

ulaştırma bakanlığı Dalaman Havalimanı Türkiye Dalaman Bodrum Turizm

Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma

 Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo

Narin'i kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?

Türkiye'de benzer bir saldırı riski var mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi? Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Kızıl Goncalar 2. Sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon afişi yayınlandı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… FB- GS derbisi maç bilet fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al! Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });