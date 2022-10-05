Muğla haberleri: Milas'taki dernek ödüllendirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde 2020 yılı Şubat ayında, temsilcilik olarak ilçe genelindeki engellilerin sorunlarını daha yüksek sesle topluma ve yetkililere duyurmak, engellilerin toplumsal ve sosyal yaşama katılımlarını sağlayarak yaşamlarını çağdaş ve modern bir anlayışla günün koşullarına uygun bir şekilde sürdürmeleri için kurulan Türkiye Sakatlar Derneği Milas Temsilciliği, 'iz bırakan' çalışmaları nedeniyle derneğin genel merkezi tarafından şubeleşme ile ödüllendirildi.

Yaşanan gelişmeyle ilgili açıklama yapan Türkiye Sakatlar Derneği Milas Şube Başkanı Hüsnü Tevşi, "2020 yılının Şubat ayında, dünyada pandemi paniğinin yaşandığı bir dönemde, bir hayalle yola çıkmıştık. Güzel ilçemiz Milas'ta, toplumun önemli bir kesimini oluşturan engelli vatandaşlarımızın haklarına ulaşmalarını sağlayacak, sosyal hayata katılmalarına öncülük edecek ve kendi ayakları üzerinde durmaları için her türlü desteği vermek üzere çıktığımız bu yolda başta ilçemizdeki engelli dostlarımız, Milas halkı ve ilçemizdeki kıymetli yöneticilerimizin desteğiyle önemli bir mesafe aldık. Bugün, 2022 yılının Eylül ayında, geçen iki buçuk yılın ardından temsilcilik olarak başladığımız bu yolda hayallerimizin ötesine geçerek şubeleşmiş bulunuyor ve yolumuza Türkiye Sakatlar Derneği Milas Şubesi olarak devam ediyoruz" dedi.

"Bu süre zarfında geçtiğimiz yolları, karşılaştığımız güçlükleri anlatmaya kelimeler yetmez" diyerek açıklamasını sürdüren Tevşi, "Bundan sonrası için gideceğimiz yolları ve karşılaşacağımız güçlükleri tarif etmeye de yetmeyecek. Kurulduğumuz günden bugüne sanattan edebiyata, sosyal projelerden toplumun tamamını kapsayacak çalışmalara, engelliliğin verdiği ekonomik yetersizlikleri çözmeye yönelik birçok çalışma yaptık. İlçemizdeki birçok kurumla ve belediyemizle iş birliği içerisinde olup engellilerimizi sosyalleştirmeye çalıştık. Bazen sorunlarımıza dile getirdik, bazen de üyelerimizle eğlendik ama ilk gün ki taşıdığımız heyecanımızı hiç kaybetmedik. Engelli kardeşlerimiz adına yapacaklarımızı düşününce daha da heyecanlanıyoruz. Onlar için, güzel ilçemiz Milas için çok daha büyük ve güçlü adımlarla geliyoruz. Bu noktaya gelmemizde destek olan herkese teşekkürü bir borç biliriz. 'Acı duyabiliyorsan canlısın, başkasının acısını duyabiliyorsan insansın' düsturuyla, vermiş olduğumuz hak temelli mücadelemizde her zaman yanımızda olan tüm paydaşlarımıza, engellilerin sesini topluma duyurma konusunda hep yanımızda olan Milas'ımızın değerli basın mensupları ve basın kuruluşlarına, yönetim kurulu mensuplarımıza ve derneğimizin kıymetli üyelerine Türkiye Sakatlar Derneği Milas Şubesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni bir başlangıç için hazır olun engelli kardeşlerimiz, hazır olun Milas, yeni başlıyoruz" dedi. - MUĞLA