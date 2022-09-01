Muğla haber | Fethiye'de Afet Farkındalık Eğitimleri Devam Ediyor

Gelen Muğla haberlerine göre Fethiye Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği iş birliğinde, su tankeri personeli ve iş makinesi operatörlerine yönelik “Yangın Eğitimi” düzenlendi.

Fethiye Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği iş birliğinde, su tankeri personeli ve iş makinesi operatörlerine yönelik "Yangın Eğitimi" düzenlendi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, Muğla İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda, ihtiyaç durumunda, il ve ilçe sınırları içerisinde oluşabilecek ev ve orman yangınlarına takviye olarak destek sağlayan Fethiye Belediyesi su tankeri personeli ve iş makinesi operatörlerine, Fethiye İtfaiye Amiri Aziz Arif Kuşgöz tarafından "Yangın Eğitimi" verildi.

Yangın eğitiminde, yangının tanımı, sınıfları ve söndürme teknikleri, ev ve orman yangınlarına müdahale konuları, yangınlara karşı dikkat edilmesi gereken hususlar, yangınlarla mücadelede iş sağlığı ve güvenliği konularına değinildi.

Fethiye Belediyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi M. Serhat Karagöz yaptığı açıklamada, afet farkındalık eğitimlerinin devam ettiğini, kurum ve kuruluşlar iş birliği içerisinde çalıştıklarını ve vatandaşların afetlere karşı her zaman hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.