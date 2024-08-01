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Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde Rütbe Terfi Töreni Düzenlendi

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Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde, rütbe terfi eden personeller için tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Canbolat, terfi eden personellere yeni rütbelerini takdim ederken, gösterdikleri üstün başarı ve gayretlerinden dolayı tebrik etti. Terfi töreninde, terfi eden personellere yeni görevlerinde başarılar dilenirken, emniyet teşkilatının güvenli ve huzurlu bir toplum için yaptığı çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde, rütbe terfi eden personeller için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Canbolat, terfi eden personellere yeni rütbelerini takdim ederken, gösterdikleri üstün başarı ve gayretlerinden dolayı tebrik etti. Canbolat, törende yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının halka hizmet yolunda büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalıştığını belirterek, terfi eden personelin bu özverili çalışmalarının devamını diledi. Terfi töreninde, terfi eden personellere yeni görevlerinde başarılar dilenirken, emniyet teşkilatının güvenli ve huzurlu bir toplum için yaptığı çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirleri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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