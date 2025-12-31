Muğla'nın altın madalyalı öğrencilerinin başarıları kutlandı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, karate branşında dünya şampiyonluğu elde eden Asel Şahin ve gastronomi alanında madalyaları toplayan turizm lisesi öğrencilerini makamında ağırlayarak başarılarını kutladı.

Muğla, spor ve gastronomi alanında elde edilen uluslararası başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, hem tatamide hem de mutfakta dünya çapında derece yapan öğrencileri kabul ederek, kentin gurur tablosuyla bir araya geldi.

Ziyaretin ilk konuğu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 15. Dünya Shotokan Stil Karate Şampiyonası'ndan büyük zaferle dönen Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Asel Şahin oldu. Minik sporcu, bireysel kategoride dünya birincisi olarak altın madalyayı boynuna takarken, takım müsabakalarında ise dünya ikincisi olarak kürsüye çıktı. Şahin, aynı zamanda Denizli Yıldızlar Ligi'ni de şampiyon tamamlayarak istikrarlı başarısını kanıtladı.

22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali (Gastrofest) kapsamında düzenlenen yemek yarışmalarında fırtına gibi esen Menteşe Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Muğla'nın gastronomi kültürünü başarıyla temsil etti. Genç aşçılar yarışmadan 8 Altın Madalya, 3 Bronz Madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Öğrencilerin başarı hikayelerini tek tek dinleyen İl Müdürü Emre Çay, genç yetenekleri tebrik ederek hediyelerini takdim etti. - MUĞLA