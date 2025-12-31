Haberler

Muğla'nın altın madalyalı öğrencilerinin başarıları kutlandı

Muğla'nın altın madalyalı öğrencilerinin başarıları kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, dünya şampiyonu karateci Asel Şahin ve gastronomi alanında başarılar elde eden turizm lisesi öğrencilerini makamında ağırlayarak ödüllerini takdim etti. Muğla, spor ve gastronomi alanındaki uluslararası başarılarıyla dikkat çekiyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, karate branşında dünya şampiyonluğu elde eden Asel Şahin ve gastronomi alanında madalyaları toplayan turizm lisesi öğrencilerini makamında ağırlayarak başarılarını kutladı.

Muğla, spor ve gastronomi alanında elde edilen uluslararası başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, hem tatamide hem de mutfakta dünya çapında derece yapan öğrencileri kabul ederek, kentin gurur tablosuyla bir araya geldi.

Ziyaretin ilk konuğu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 15. Dünya Shotokan Stil Karate Şampiyonası'ndan büyük zaferle dönen Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Asel Şahin oldu. Minik sporcu, bireysel kategoride dünya birincisi olarak altın madalyayı boynuna takarken, takım müsabakalarında ise dünya ikincisi olarak kürsüye çıktı. Şahin, aynı zamanda Denizli Yıldızlar Ligi'ni de şampiyon tamamlayarak istikrarlı başarısını kanıtladı.

22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali (Gastrofest) kapsamında düzenlenen yemek yarışmalarında fırtına gibi esen Menteşe Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Muğla'nın gastronomi kültürünü başarıyla temsil etti. Genç aşçılar yarışmadan 8 Altın Madalya, 3 Bronz Madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Öğrencilerin başarı hikayelerini tek tek dinleyen İl Müdürü Emre Çay, genç yetenekleri tebrik ederek hediyelerini takdim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi