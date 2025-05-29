Muğla'da Yangın Emniyet Şeridi Uzunluğu 1900 Kilometreye Ulaştı

Muğla'da Yangın Emniyet Şeridi Uzunluğu 1900 Kilometreye Ulaştı
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı kritik öneme sahip yangın emniyet şeritlerini açma çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut uzunluk 1900 kilometreye çıkarıldı ve 2025 yılında 35 kilometre yeni yol yapılması planlanıyor.

Muğla'da yangın emniyet şeridi uzunluğu bin 900 kilometreye ulaştı

MUĞLA - Türkiye'de orman yangınlarına en hassas iller arasında yer alan Muğla'da yangın sezonunda söndürme çalışmalarında en önemli unsurlardan birisi olan orman yangın emniyet şeridi açma çalışmaları devam ediyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Marmaris İşletme Müdürlüğü Hisarönü Gökağaç bölgesinde orman ekiplerinin güvenli yangın şeridi açma çalışmaları sarp araziye rağmen devam ediyor. 5 kilometre yeni yangın emniyet şeridi açmak için kayalıkları aşarak zirveye ulaşmaya çalışan ekipler çalışmalarını tamamladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bin 865 kilometre yangın emniyet yolu bulunuyor. 2025 yılında 35 kilometre daha yeni yangın emniyet yolu yapımı planlandı. Yangın emniyet şeritleri muhtemel orman yangınlarında kara müdahalesiyle hat oluşturup yangının önünün kesilmesi anlamında büyük önem taşıdığı açıklandı.

Marmaris, Köyceğiz, Muğla, Milas ve Aydın işletmelerinde 2025 yılında 35 kilometre daha yeni yangın emniyet yolu yapılacak. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın emniyet yolu yeni açılan yangın emniyet şeridi ile birlikte toplamda bin 900 kilometreye çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Yerel
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