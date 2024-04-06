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Muğla'da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 tıbbi sekreter memleketlerine uğurlandı

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Muğla'da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 tıbbi sekreter Cuma Arat ve Havva Kaplan memleketlerine uğurlandı. Cuma Arat'ın cenazasei Adana'ya Havva Kaplan'ın cenazesi ise Diyarbakır'a gönderildi.

Kaza akşam saatlerinde Muğla-Denizli karayolu Ortaköy kavşağında meydana geldi. Denizli istikametinden Muğla Menteşe istikametine seyir halinde olan 06 EDE 490 plakalı araç Ortaköy kavşağına geldiğinde kavşağı dönmeye çalışan Cuma Arat yönetimindeki 07 BJC 625 plakalı araca çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araç uçuruma sürüklenmesi sonrası tarlaya uçtu. Uçuruma yuvarlanan 07 BJC 625 plakalı araç içinde bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli Havva Kaplan ve Cuma Arat kazada yaşamını yitirmişti. Kazada yaşamını yitiren Cuma Arat ve Havva Kaplan için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan "Bizler burada 2 arkadaşımızı son görevini yerine getirmek için toplandık. Bu 2 değerli mesai arkadaşımıza Allahtan rahmet diliyorum kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve hastanemizin başı sağolsun. Söylenecek söz yok mekanları cennet olsun hep beraber çok üzüldük nur içinde yatsınlar "dedi.

Konuşmanın ardından dua edilen 2 tıbbi sekreter Cuma Arat memleketi Adana'ya, Havva Kaplan ise Memleketi Diyarbakır'a gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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