Haberler

Meteoroloji'nin sağanak ve fırtına uyarısı pazarcıları etkiledi

Meteoroloji'nin sağanak ve fırtına uyarısı pazarcıları etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da etkili olan sağanak yağış, Menteşe Perşembe Pazarı'ndaki tezgahları reduce etti. Bazı esnaflar iş yerlerini açmadı, ancak şemsiyeleriyle pazar alışverişine çıkan Muğlalılar yağmura aldırış etmeden alışveriş yaptı.

Günlerdir etkisini artırarak sürdüren sağanak yağış, Menteşe Perşembe Pazarı'nda tezgahları seyreltti. Yağmur bazı esnafı durdurdu ancak şemsiyesini alan Muğlalılar, sağanağa aldırmadan pazar alışverişinden vazgeçmedi.

Muğla'da hayatı durma noktasına getiren yağışlı hava, bugün de etkisini artırarak sürdürdü. Menteşe ilçesinin en hareketli noktalarından biri olan Perşembe Pazarı, bu hafta alışılmışın dışında bir sessizliğe büründü. Sağanak nedeniyle pazar yerinin bir bölümü boş kalırken, birçok esnafın tezgah açmadığı görüldü. Sağanağa aldırış etmeyen vatandaşlar ise bir ellerinde şemsiyeleri, diğer ellerinde pazar arabalarıyla tezgahların yolunu tuttu. Boş kalan pazar alanında yağmur altında alışveriş yapmaya çalışan vatandaşların mücadelesi, objektiflere renkli görüntüler olarak yansıdı.

Meteoroloji sarı kod ile uyarmıştı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla genelinde beklenen metrekareye 75 kilograma varan şiddetli sağanak, fırtına ve hortum riskine karşı sel, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları "sarı kod" ile uyardı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkından dudak dudağa poz

Dilan'ı çabuk unuttu
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir