Muğla'da Ramazan Bayramı Sonunda Yağmur Sürprizi

Muğla'da yağmur sürprizi

MUĞLA - Ramazan Bayramının son gününde Muğla'nın Menteşe ilçesinde kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağmur geçişi ile ilgili uyarı yapılırken, sabah saatlerinden itibaren 22 derece dolayında seyreden hava sıcaklığı 14.30 sıralarında havanın aniden kapanması ve ardından başlayan sağanak yağış yaklaşık 45 dakika sürdü.

Sağanak yağmur sonrası Menteşe ilçesinde özellikle Şehir Eski Mezarlığı Karabağlar yolu üzerinde su birikintileri oluştu. Yağmur sonrası oluşan su birikintisinde bazı araçlar yolda kaldı.