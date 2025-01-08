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Muğla'da Otel Tahliyesi: 11 Yıllık Hukuk Mücadelesi Sonuçlandı

Muğla'da Otel Tahliyesi: 11 Yıllık Hukuk Mücadelesi Sonuçlandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 11 yıl süren hukuk mücadelesi sonunda mülk sahibi O.B., kiracı E.K.'den otelini geri aldı. Kira bedellerinin ödenmediği iddialarıyla başlayan dava, tahliye işlemiyle sonuçlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan denize sıfır dört yıldızlı bir otelin 11 yıldır devam eden davası dün sonuçlandı. Tahliye işlemleri gerçekleştirilerek mülk sahibi, otelini geri aldı.

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde yer alan otelin mülk sahibi O.B., kendisine ait 10 bin metrekarelik arsayı 2003 yılında yap-işlet-devret modeliyle 10 yıllığına turizmci E.K.'ye otel yapması için kiralamıştı. Mülk sahibinin iddiasına göre, 2013 yılında kira süresi dolmasına rağmen işletmeci otelden ayrılmadı. Bu durum üzerine mülk sahibi O.B., işletmeci hakkında hukuk süreci başlattı. Geçen 11 yıllık süreçte mülk sahibine herhangi bir kira ödemesi yapılmadığı öne sürüldü. Hukuk mücadelesini kazanan O.B., dün avukatları, kolluk kuvvetleri ve icra memurları eşliğinde otelin tahliyesini sağladı. Tahliye işlemi sonrası otel mülk sahibine devredilirken, 11 yıl boyunca ödenmediği iddia edilen kira bedelleriyle ilgili hukuki sürecin de başladığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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