Muğla'da 19 Mayıs coşkusu Gençlik Haftası çelenk sunma töreniyle başladı

Muğla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Gençlik Haftası" etkinliklerine resmi bir başlangıç yaptı. Şehir merkezinde düzenlenen çelenk sunma töreniyle, kutlama programının startı verildi.

Gençlik Haftası'nın açılışı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, antrenörler, gençlik liderleri ve çok sayıda sporcu katıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk büstüne çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta sunulan çelenk ile birlikte Gençlik Haftası başlatılmış oldu.

Çelenk sunma töreninin ardından hafta boyunca Muğla genelinde çeşitli sportif faaliyetler, gençlik yürüyüşleri ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirileceği bildirildi. Yetkililer, tüm Muğla halkını ve gençleri 19 Mayıs ruhunu yaşamak adına düzenlenecek etkinliklere davet etti. - MUĞLA

