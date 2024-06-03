Muğla'da Gençlerin Gelişim ve Liderlik Programı Başarıyla Tamamlandı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteklediği, 17-29 yaş aralığındaki gençlerin yer aldığı "Yüzyılın Gençleri" Gelişim ve Liderlik Programı başarıyla tamamlandı. 2023 Kasım'ından bu yana süren yerel proje, gençlerin kişisel, sosyal ve liderlik becerilerini geliştirmeyi amaçladı.

Proje, Covid-19 salgını ve 6 Şubat depreminin gençlerin sosyal ve duygusal yaşam becerilerine etkisini göz önünde bulundurarak başlatıldı. Gençlerin inovatif, girişimci, geleneklerine bağlı, milli ve manevi değerleri yüksek, haklarını bilen, özgür fikirli ve lider ruhlu bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen proje kapsamında çeşitli eğitim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Gençler, kendi ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak düzenledikleri eğitim ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sonuncusunu, Muğla Valiliği Protokol Şube Müdürü Durali Doğru ile gerçekleştirdi.

Doğru, "Kamu Kurumlarında Kurumsal Nezaket ve Protokol Kuralları" konusunda gençlere keyifli ve anekdotlarla zenginleştirilmiş bir bilgilendirme yaptı. Gençler, Doğru'ya kendi el becerileriyle oluşturdukları bir hatıra ile teşekkür etti.

Programın sonunda, katılımcı gençler için düzenlenen belge töreninde, gençler belgelerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Gençlik Hizmetleri Müdürü Münir Özalp, Protokol Şube Müdürü Durali Doğru ve Kötekli Gençlik Merkezi Müdürü Zülfikar Türedi'den aldı.

Projeye eğitmen ve danışman olarak destek veren Kötekli Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ayşe Karanlık, gençlerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kişisel gelişimlerine de önem verdiklerini belirterek, gençlerin toplumsal hayata hazırlanmasında önemli rol oynadığını vurguladı. Karanlık, "Gençlik Merkezleri'nin zenginliği sizsiniz. Bakanlığımızın en bilinir görseli, akademik başarılarının yanında, sosyal, kişisel gelişimine kıymet vererek kendini toplumsal hayata hazırlayan siz gençlersiniz. Gencin aynası gençtir ve tüm gençleri gençlik merkezlerimizde yapacağınız çalışmalarınız ve edindiğiniz deneyimlerinizle, yine gençlik merkezlerimizde sizler ağırlayacaksınız" diyerek Muğla Valiliği, Menteşe Kaymakamlığı ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti.

Belge almaya hak kazanan ve ülkemizin farklı kentlerinden üniversite öğrenimi amacıyla Muğla'ya gelen 23 genç, önümüzdeki dönemde ilgi ve ihtiyaçlarına göre farklı faaliyetlerle gönüllü liderlik çalışmalarına devam edecekler. Proje, gençlerin gelecekteki başarıları için önemli bir temel oluşturdu. - MUĞLA