Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Gençlik merkezi eğitmenleri ve gönüllü gençlerle bir araya gelen öğrenciler, sanat atölye çalışmalarında keyifli ve verimli bir gün geçirdi.

Gençlik merkezinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar resim, seramik, ebru sanatı ve kilden çömlek yapımı gibi çeşitli sanat atölyelerine katıldı. Bunun yanı sıra teknoloji atölyeleri ve akıl zeka oyunları ile de eğlenceli vakit geçirdiler. Atölyeler, çocukların ilgisine ve isteklerine göre şekillendi ve resim atölye çalışmaları ile başladı.

Etkinlik süresince gençlik merkezini yakından tanıyan çocuklar, gönüllü gençlerle birlikte keyifli vakit geçirdiler. Gönüllülük temasının işlendiği faaliyetlerde, çocuklar gençlik merkezinin yaz dönemi faaliyetleri hakkında bilgi sahibi oldular.

Gönüllü gençlerden Nail Nuh Sömer, bilişim teknolojileri alanında çocuklarla bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Sömer, "Bugün burada çocuklarımızla birlikte bilişim teknolojileri alanında bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Alanımla alakalı bilgileri çocuklarla paylaşmak beni mutlu etti. Onların gözündeki heyecanı ve mutluluğu görmek bizleri çok mutlu etti. Bizlere bu imkanı veren bakanlığımıza ve İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bu etkinlik, Muğla'da çocukların sanat ve teknoloji ile buluşmasını sağlayarak onların analitik becerilerini geliştirmelerine katkıda bulundu. Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, çocuklara sanatı ve teknolojiyi sevdirme amacıyla benzer etkinliklere devam edeceğini belirtti. - MUĞLA