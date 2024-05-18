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Muğla'da Atatürk için uçurtma şenliği düzenlendi

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, çocuklar Atatürk için uçurtmalarını neşeyle uçurdu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen uçurtma şenliğinde uçurtmalar Atatürk için neşeyle uçuruldu. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği uçurtma şenliği Köyceğiz Mehmet Özkaya Stadı'nda gerçekleşti. Uçurtmalar Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından ücretsiz dağıtıldı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar çocuklarını alarak şenliğe katıldı. Çocuklar uçurtmaları en yüksekte uçurmak için büyük gayret sarf ettiler. Çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendiklerini ifade ederek, şenliği düzenleyenlere teşekkür ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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