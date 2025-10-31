Muğla'da Arılı Kovan Destekleme Programı Devam Ediyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde arılı kovan tespit çalışmaları yapılarak desteklemeler devam ediyor.

Ortaca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi tarafından, 2024 yılı Arılı Kovan Destekleme Programı kapsamında Yeşilyurt ve Çaylı Mahallelerinde kovan tespit çalışmaları sürdürülüyor. Ortaca Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; "Yapılan bu çalışmalarla, arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması, destek ödemelerinin doğru ve zamanında yapılması hedeflenmektedir. Arıcılığı destekliyor, üreticimizin emeğine değer katıyoruz" ifadeleri kullanıldı.