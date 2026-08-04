Muğla'da Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Heyecanı Başladı

Muğla'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Masa Tenisi 1. Etap Müsabakaları, Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi 1. Etap Müsabakalarının açılış töreni Menteşe Spor Salonu'nda yapıldı. Sporun dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhunu ön plana çıkaran organizasyonda, farklı illerden gelen sporcular turnuva boyunca dereceye girebilmek için mücadele edecek. Açılış seremonisinde sporcular ve antrenörlere başarı dilekleri iletilirken, organizasyonun genç sporcuların gelişimine katkı sunmasının yanı sıra iller arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, turnuvaya katılan tüm sporcu ve antrenörlere başarılar dileyerek, organizasyonun centilmenlik içerisinde tamamlanmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı