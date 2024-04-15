Muğla'da Almanyalı öğrenciler gençlik değişimi projesiyle tarihi ve doğal güzellikleri keşfetti

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliği içinde gerçekleştirilen gençlik değişimi projesi ile Almanyalı öğrenciler Muğla'nın ilçelerinde tarihi kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetti.

Program çerçevesinde milli manevi ve kültürel değerlerin de anlatıldığı proje bir hafta boyunca sürdü. Bir haftalık programda Fethiye, ortaca, Köyceğiz, Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan ve Menteşe de tarihi antik kentler ve doğal güzellikler ziyaret edildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş "Ülkemize gelen katılımcılarımızla birlikte bir hafta boyunca gençlik çalışanlarımız ve gönüllü gençlerimizle birlikte program gerçekleştirdik. Türkiye ve Almanya arasında gerçekleştirilecek Gençlik Değişimi Projesi, iki ülke gençliği arasında kültürel anlayışı artırmayı, karşılıklı saygı ve işbirliğini teşvik etmeyi hedeflemekteyiz. Bu proje ile gençleri sosyal, kültürel ve manevi değerler açısından bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. Emeği geçen koordinatörlerimize gençlik çalışanlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederim " dedi. - MUĞLA