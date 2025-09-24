Muğla'da 38. Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı Kutlandı

Muğla'da 38'inci Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı, Menteşe Öğretmenevi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Programda yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilirken, meslekleriyle anılan esnaflara da plaketleri verildi.

Muğla'da 38'inci Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı, protokol üyeleri ve esnafın katılımıyla Menteşe Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can dua okudu. Programa Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, kurum müdürleri, oda başkanları, parti temsilcileri ve esnaflar katıldı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"13. yüzyıldan günümüze kadar uzanan, esnaf ve sanatkar birliğimizin adıdır Ahilik Teşkilatı. Sosyo-ekonomik yapımızı en güzel şekilde yansıtan, köklü ve büyük bir müessesedir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan bugüne kadar uzanan bu gelenek; cömertlik, kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışma ruhuyla yalnızca ekonomik hayatı değil, medeniyetimizin sosyal dokusunu da şekillendirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, esnaf ve sanatkarlarımızın önemini şu sözleriyle vurgulamıştır: 'Esnaf, Türk milletinin emek ve üretim hayatında, iktisadi hayatın temel direğidir.' Ahilik; insan ilişkilerinde tevazuyu ve saygıyı merkezine alarak, ticarette dürüstlüğü ve toplumsal refahı ön planda tutmuştur. Usta-çırak ilişkisinin hoşgörü, beceri ve karşılıklı saygı ile örüldüğü bu yapı; emeğin değerini bilmiş, adalet ve dürüstlüğü esas almıştır. Pir Ahi Evran-ı Veli tarafından kurulan Ahilik Teşkilatı, meslek erbabı ustalar yetiştirmenin yanı sıra; din, dil, ırk gözetmeden toplumda kardeşlik duygularını güçlendirmeyi hedeflemiştir. Bugün ticari hayatta öne çıkan güven, dürüstlük ve paylaşma gibi kavramlar; aslında Ahiliğin ulvi ve felsefi değerleriyle oluşmuş, şekillenmiştir"

Konuşmaların ardından yılın ahisi, kalfası ve çırağı ödüllerini aldı. 2025 yılı ahisi şoför Erdoğan Yıldız olurken, yılın kalfası oto tamircisi Can Çakaloğlu, yılın çırağı ise oto tamircisi Efekan Öztürk seçildi. Meslekleriyle anılan esnaflara da plaket takdim edildi. Helvacı Tahsin olarak bilinen Hasan Tahsin Boyacı'ya plaketini Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Kolonyacı Ahmet olarak bilinen Ahmet Gümüşbulut'a plaketini Kaymakam Mehmet Eriş, Terzi Mehmet Ali Uysal'a ise plaketini Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Azim Çetin takdim etti.

Programın sonunda katılımcılara yemek ikram edilirken, protokol üyeleri esnaf ziyareti gerçekleştirdi. - MUĞLA