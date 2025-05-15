Muğla'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

Muğla'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk büstüne çelenk sundu ve saygı duruşunda bulundu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk büstüne çelenk sundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Muğla'da düzenlenen anlamlı bir törenle başladı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen çelenk sunma töreni Cumhuriyet Meydanı Atatürk büstü önünde gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü ve kurum personeli ile antrenörler, gençlik liderleri ve gönüllü gençler katıldı. Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş tarafından büste çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından tüm katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası için saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Duygu dolu anlara sahne olan tören, gençlik haftası etkinliklerinin ilk adımı olarak anlam kazandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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