Mudurnu'da Acısu Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Mudurnu'da Acısu Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen geleneksel 'Acısu Bayramı', yağlı güreşlerin yapıldığı etkinlikte binlerce kişiyi bir araya getirdi. Pehlivanlardan birinin seyirci arasında başka bir güreşçiye sarılması ise alandakileri kahkahaya boğdu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen asırlık "Acısu Bayramı", binlerce kişiyi bir araya getirdi. Geleneksel yağlı güreşlerin yapıldığı etkinlikte pehlivanın rakibi zannederek seyirciler arasındaki başka bir güreşçiye sarılması, alandakileri kahkahaya boğdu.

Mudurnu'ya bağlı Hacıhalimler köyünde yüzyıllardır süregelen "Acısu Bayramı", bu yıl da coşkuyla kutlandı. Geleneksel bayramda, güreş müsabakaları sırasında yaşanan hırslı bir mücadele esnasında pehlivanlardan biri, rakibini ararken yanlışlıkla seyircilerin arasında oturan başka bir pehlivana sarıldı. Rakibi zannettiği kişiyle güreşmeye çalışan pehlivan, çevredekilerin uyarısıyla hatasını fark etti. O anlar, bayram alanındakiler tarafından alkış ve kahkahalarla karşılandı.

1,5 ton pilav ikram edildi

Köy sakinlerinden İlhami Akça, Acısu Bayramı'nın kendilerine atalarından miras kaldığını ve bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Bayram için binlerce kişinin köye akın ettiğini belirten Akça, "750 kilo bulgur ile 700 kilo eti karıştırarak yaklaşık 1,5 tonluk bir pilav hazırladık. Bayramımıza 5 bin kişinin katılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte, dev kazanlarda hazırlanan yemekler traktör kasalarıyla bayram alanına getirilerek duaların ardından vatandaşlara ikram edildi. Yemeğin ardından minik boydan başpehlivan kategorisine kadar yüzlerce güreşçi, er meydanında kıran kırana mücadele etti. Nefes kesen müsabakaların sonunda dereceye girenlere madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil

Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
DEM Parti, Bahçeli'nin 'Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisinde el yükseltti

DEM Parti, Bahçeli'nin gündemi sallayan önerisinde el yükseltti
Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı
Türkiye'de Tofaş'a binen vatandaşın Hollanda'da aldığı otomobile bakın

Türkiye'de Tofaş'a biniyordu, Hollanda'da hayatı değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor

Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.